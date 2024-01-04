Трамп обжаловал в Верховном суде США недопуск к праймериз в штате Колорадо

Дональд Трамп обжаловал в Верховном суде решение не допустить его до праймериз в штате Колорадо. Ходатайство подали его представители.

"Ходатайство о выдаче судебного приказа должно быть удовлетворено, решение Верховного суда Колорадо отменено в упрощённом порядке", — сказано в 34-страничном документе.

Сторона защиты поставила перед Верховным судом вопрос о том, стало ли решение по Трампу ошибкой. По мнению адвокатов политика, спорные вопросы о допуске к президентской гонке должны решать законодатели, а не суды.