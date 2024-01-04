Трамп обжаловал в Верховном суде США недопуск к праймериз в штате Колорадо
Дональд Трамп обжаловал в Верховном суде решение не допустить его до праймериз в штате Колорадо. Ходатайство подали его представители.
"Ходатайство о выдаче судебного приказа должно быть удовлетворено, решение Верховного суда Колорадо отменено в упрощённом порядке", — сказано в 34-страничном документе.
Сторона защиты поставила перед Верховным судом вопрос о том, стало ли решение по Трампу ошибкой. По мнению адвокатов политика, спорные вопросы о допуске к президентской гонке должны решать законодатели, а не суды.
Напомним, в конце декабря 2023 года Верховный суд Колорадо запретил Трампу участвовать в праймериз в штате из-за штурма Капитолия. По мнению местного судьи, допуск бывшего главы Белого дома к праймериз недопустим на основании 14-й поправки к конституции. Она предусматривает ограничения для тех, кто участвовал в восстании против США, занимая высокую должность. После этого законодателям стали поступать угрозы.
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