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3 января, 00:21

Трамп оспорил решение о недопуске к праймериз в штате Мэн

Трамп подал апелляцию на исключение из праймериз в штате Мэн

Бывший американский лидер Дональд Трамп. Обложка © Getty Images / Scott Olson

Бывший американский лидер Дональд Трамп. Обложка © Getty Images / Scott Olson

Бывший американский лидер Дональд Трамп подал апелляцию на решение госсекретаря штата Мэн, которым его не допустили к праймериз республиканцев в регионе. Информация следует из документов суда.

По мнению адвокатов Трампа, принимавшая решение о недопуске госсекретарь штата Шенн Белоуз превысила должностные полномочия и проявила предвзятость по отношению к потенциальному кандидату.

Лайф несколько дней назад стало известно о недопуске Трампа к праймериз в штате Мэн. Как сообщила госсекретарь штата Шенн Белоуз, 14-я поправка к Конституции США предусматривает ограничения для тех, кто участвовал в восстании, занимая высокую должность. Она пояснила, что ранее ни один президент не участвовал в нём, имея в виду штурм Капитолия. Перед этим аналогичное решение приняли в Колорадо, а также ещё в 16 штатах.

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Оксана Попова
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