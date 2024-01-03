Трамп оспорил решение о недопуске к праймериз в штате Мэн

Лайф несколько дней назад стало известно о недопуске Трампа к праймериз в штате Мэн. Как сообщила госсекретарь штата Шенн Белоуз, 14-я поправка к Конституции США предусматривает ограничения для тех, кто участвовал в восстании, занимая высокую должность. Она пояснила, что ранее ни один президент не участвовал в нём, имея в виду штурм Капитолия. Перед этим аналогичное решение приняли в Колорадо, а также ещё в 16 штатах.