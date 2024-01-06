Байден назвал главный вопрос предстоящих выборов в США
Байден считает сохранение демократии в США главным вопросом предстоящих выборов
На предстоящих выборах в США на кон поставлена американская демократия. С таким заявлением выступил президент страны Джо Байден.
"Я даю священную клятву: защита, охрана, сохранение американской демократии останутся главным делом моего президентства, как это было всегда", — сказал он, выступая с предвыборной речью в Вэлли-Фордже в штате Пенсильвания.
По словам Байдена, каждый американец должен отдавать себе отчёт, что в бюллетенях — свобода и демократия. По мнению действующего главы Белого дома, его соперник Дональд Трамп отходит от демократии и является "верховным отрицателем выборов", а его сторонников Байден многократно назвал мятежниками.
Ранее в США подсчитали, что 40% своего президентского срока Байден провёл в отпусках. Наибольшую часть нерабочего времени глава Белого дома находился в одном из двух своих домов — в Делавэре и в Мэриленде.
Flickr / The White House