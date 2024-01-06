Байден назвал главный вопрос предстоящих выборов в США

На предстоящих выборах в США на кон поставлена американская демократия. С таким заявлением выступил президент страны Джо Байден.

"Я даю священную клятву: защита, охрана, сохранение американской демократии останутся главным делом моего президентства, как это было всегда", — сказал он, выступая с предвыборной речью в Вэлли-Фордже в штате Пенсильвания.

По словам Байдена, каждый американец должен отдавать себе отчёт, что в бюллетенях — свобода и демократия. По мнению действующего главы Белого дома, его соперник Дональд Трамп отходит от демократии и является "верховным отрицателем выборов", а его сторонников Байден многократно назвал мятежниками.