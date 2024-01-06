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5 января, 22:23

Байден назвал главный вопрос предстоящих выборов в США

Байден считает сохранение демократии в США главным вопросом предстоящих выборов

На предстоящих выборах в США на кон поставлена американская демократия. С таким заявлением выступил президент страны Джо Байден.

"Я даю священную клятву: защита, охрана, сохранение американской демократии останутся главным делом моего президентства, как это было всегда", — сказал он, выступая с предвыборной речью в Вэлли-Фордже в штате Пенсильвания.

По словам Байдена, каждый американец должен отдавать себе отчёт, что в бюллетенях — свобода и демократия. По мнению действующего главы Белого дома, его соперник Дональд Трамп отходит от демократии и является "верховным отрицателем выборов", а его сторонников Байден многократно назвал мятежниками.

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Ранее в США подсчитали, что 40% своего президентского срока Байден провёл в отпусках. Наибольшую часть нерабочего времени глава Белого дома находился в одном из двух своих домов — в Делавэре и в Мэриленде.

Обложка ©

Flickr / The White House

Артур Лапсаков
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