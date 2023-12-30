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30 декабря, 00:57

Джо Байден провёл 40% президентского срока в отпусках

Американский лидер Джо Байден суммарно провёл в отпусках больше года за почти трёхлетний срок правления. С января 2021-го политик отдыхал 418 дней — это 39% от всего времени его президентства. Такую информацию огласил сервис Vacation Tracker национального комитета Республиканской партии.

Наибольшую часть нерабочего времени глава Белого дома находился в одном из двух своих домов. Первый из особняков расположен в Делавэре, а другой — в Мэриленде. А прямо сейчас Байден вместе с супругой Джилл отдыхает на Виргинских островах.

Напомним, что 45-й президент США Дональд Трамп провёл в отпуске всего 132 дня. Его предшественник Барак Обама почти не отдыхал, так как отходил от дел всего на 38 дней за весь срок.

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Тем временем телеканал Fox News включил Байдена в список самых больших геополитических лузеров 2023 года. Политику припомнили падение рейтинга и непопулярные решения.

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Flickr / The White House

Илья Пушкарев
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