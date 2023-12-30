Джо Байден провёл 40% президентского срока в отпусках

Американский лидер Джо Байден суммарно провёл в отпусках больше года за почти трёхлетний срок правления. С января 2021-го политик отдыхал 418 дней — это 39% от всего времени его президентства. Такую информацию огласил сервис Vacation Tracker национального комитета Республиканской партии.

Наибольшую часть нерабочего времени глава Белого дома находился в одном из двух своих домов. Первый из особняков расположен в Делавэре, а другой — в Мэриленде. А прямо сейчас Байден вместе с супругой Джилл отдыхает на Виргинских островах.

Напомним, что 45-й президент США Дональд Трамп провёл в отпуске всего 132 дня. Его предшественник Барак Обама почти не отдыхал, так как отходил от дел всего на 38 дней за весь срок.