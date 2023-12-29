Колумнист из США составил рейтинг самых провальных решений Байдена за 2023 год Washington Post назвал самым худшим в 2023 году решение Байдена о переизбрании 29 декабря, 16:58 Президент США Джо Байден. Обложка © Getty Images / Stringer

Президент США Джо Байден по праву лидирует в рейтинге самых непопулярных политиков, но его худшим решением стало желание баллотироваться на новый срок в 2024 году. Об этом рассказал колумнист газеты Washington Post Марк Тиссен.

"По данным октябрьского опроса университета Monmouth, 76% респондентов считают его слишком старым, чтобы баллотироваться ещё на один срок; по данным августовского опроса телеканала CNN, 67% демократов хотят, чтобы кто-то другой был кандидатом от их партии", — отмечается в его материале.

Автор уверен, что на фоне невыигрышного положения Байдена у его соперника Дональда Трампа растут шансы вновь оказаться в должности американского президента. Тиссен напомнил, что все политические решения главы Белого дома не достигли цели. Так, Байден задерживал поставки оружия Украине, усугубил миграционный кризис на южной границе Штатов, усилил зависимость Вашингтона от Москвы в плане покупки российского урана.

Журналист также припомнил американскому лидеру, что тот "позволил Ирану безнаказанно атаковать американские силы". Кроме того, Байден показал полное бессилие в ситуации с китайским аэростатом, который, предположительно, занимался разведкой. И наконец, в США безнаказанно прокатилась волна антиеврейских акций после эскалации палестино-израильского конфликта, добавил Тиссен.

Напомним, выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. Бывший и нынешний главы Белого дома Дональд Трамп и Джо Байден подтвердили своё участие. К слову, Трамп заявил о "праведном крестовом походе" против Байдена. Сам же нынешний американский лидер ответил, что не может позволить республиканцу победить.

Авторы Татьяна Миссуми