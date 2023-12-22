"Наихудший из всех": В США озвучили неприятные новости для Байдена перед выборами
Gallup: У Байдена худший рейтинг среди других лидеров США перед новыми выборами
У президента США Джо Байдена в преддверии новых выборов самый низкий рейтинг среди семи предыдущих глав Белого дома. Об этом сообщает исследовательская компания Gallup.
"Байден начнёт 2024 год со стабильно низким рейтингом одобрения, наихудшим по сравнению со всеми другими современными президентами перед тяжёлой кампанией по переизбранию", — отмечают в компании.
По данным аналитиков, рейтинг одобрения Байдена в текущем месяце рухнул до 39%. Для сравнения поддержка Дональда Трампа в аналогичный период времени была на уровне 45%. У Барака Обамы в 2011 году рейтинг одобрения составлял 43%, а у Джорджа Буша-младшего в 2003 году — 58%.
К слову, несмотря на регулярные конфузы и падения, 81-летний Байден не унывает и продолжает смущать окружающих ещё и своим чувством юмора. Так, недавно американский президент пошутил о способности "взорвать мир", чем лишь перепугал общественность.
Напомним, выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. Ранее бывший и нынешний главы Белого дома — Дональд Трамп и Джо Байден — подтвердили своё участие. Кстати, недавно Трамп заявил о "праведном крестовом походе" против Байдена. Сам же нынешний американский лидер ответил, что не может позволить республиканцу победить.
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