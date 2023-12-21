Трамп в ответ на обвинение Байдена тоже назвал его мятежником
Трамп ответил на обвинения Байдена, назвавшего его мятежником
Бывший президент Америки Дональд Трамп ответил на обвинение нынешнего главы страны Джо Байдена, назвавшего его мятежником. Как написал на своей странице в соцсети Truth Social экс-лидер США, Байден сам является таковым.
"Я не повстанец <…>, а вот Джо Байден — да", — подчеркнул Трамп.
Напомним, ранее Байден назвал Трампа "мятежником". По мнению главы Белого дома, его предшественник поддержал штурм Конгресса 6 января 2021 года. Напомним, 6 января сторонники Трампа устроили акцию протеста, ворвались в Капитолий в Вашингтоне и сорвали заседание, на котором должны были утвердить итоги президентских выборов, в частности победу демократа Джо Байдена. В результате погибло несколько человек. Кроме того, двое американских полицейских после происшествия решили свести счёты с жизнью.
ТАСС / EPA / JIM LO SCALZO / JIM BOURG/POOL