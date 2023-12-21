Трамп в ответ на обвинение Байдена тоже назвал его мятежником

Бывший президент Америки Дональд Трамп ответил на обвинение нынешнего главы страны Джо Байдена, назвавшего его мятежником. Как написал на своей странице в соцсети Truth Social экс-лидер США, Байден сам является таковым.

"Я не повстанец <…> , а вот Джо Байден — да", — подчеркнул Трамп.

Напомним, ранее Байден назвал Трампа "мятежником". По мнению главы Белого дома, его предшественник поддержал штурм Конгресса 6 января 2021 года. Напомним, 6 января сторонники Трампа устроили акцию протеста, ворвались в Капитолий в Вашингтоне и сорвали заседание, на котором должны были утвердить итоги президентских выборов, в частности победу демократа Джо Байдена. В результате погибло несколько человек. Кроме того, двое американских полицейских после происшествия решили свести счёты с жизнью.