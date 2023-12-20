Байден не удивился, что Трамп цитирует "старого приятеля" Путина

Дональд Трамп согласен с Москвой по многим вопросам, поэтому и цитирует российского президента Владимира Путина. Об этом заявил действующий глава США Джо Байден на приёме по сбору средств на предвыборную кампанию в штате Мэриленд. Его слова привёл пресс-пул Белого дома.

"В эти выходные Трамп поддержал своего старого приятеля [Владимира] Путина. Трамп даже его процитировал. Это не удивляет", — сказал американский лидер, добавив, что между Москвой и Мар-а-Лаго (поместье Трампа) много согласия.