Байден не удивился, что Трамп цитирует "старого приятеля" Путина
Дональд Трамп согласен с Москвой по многим вопросам, поэтому и цитирует российского президента Владимира Путина. Об этом заявил действующий глава США Джо Байден на приёме по сбору средств на предвыборную кампанию в штате Мэриленд. Его слова привёл пресс-пул Белого дома.
"В эти выходные Трамп поддержал своего старого приятеля [Владимира] Путина. Трамп даже его процитировал. Это не удивляет", — сказал американский лидер, добавив, что между Москвой и Мар-а-Лаго (поместье Трампа) много согласия.
Ранее Трамп цитатой Путина доказал, что демократия в США в опасности. На встрече со своими сторонниками в штате Нью-Гемпшир политический деятель напомнил о словах президента России Владимира Путина, произнесённых им в сентябре этого года в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума. Тогда глава государства заявил, что уголовное следствие в отношении Трампа раскрывает всю "гнилость" системы в США.
AP / ТАСС / Andrew Harnik