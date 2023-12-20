Регион

Уведомления отключены

19 декабря, 21:23

Байден публично выругался на мемориальной службе в кафедральном соборе

<p>Президент США Джо Байден. Обложка © ТАСС / AP / Evan Vucci</p>

Президент США Джо Байден. Обложка © ТАСС / AP / Evan Vucci

Президент США Джо Байден снова попал в неловкую ситуацию. Выступая в кафедральном соборе Вашингтона на мемориальной службе, посвящённой первой в истории женщине в составе Верховного суда страны — Сандре О'Коннор, скончавшейся в начале декабря, — он позволил себе публично чертыхнуться. Мероприятие транслировал Белый дом.

"...Помогала открывать двери, защищать свободы и доказывать, что женщины могут не только делать то же, что и мужчины, но часто делать это куда лучше, чёрт побери", — сказал глава Соединённых Штатов.

Позже он извинился перед присутствующими, однако американцы в соцсетях осудили его поведение.

81-летний Байден снова потерял рассудок и захотел пообщаться сам с собой

81-летний Байден снова потерял рассудок и захотел пообщаться сам с собой

Ранее сообщалось, что деятельность президента США Джо Байдена не устраивает всё большее число американских граждан. Его рейтинг упал до 34% и установил новый антирекорд.

Лариса Сафронова
  • Новости
  • Джо Байден
  • США
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров