Байден публично выругался на мемориальной службе в кафедральном соборе

Президент США Джо Байден снова попал в неловкую ситуацию. Выступая в кафедральном соборе Вашингтона на мемориальной службе, посвящённой первой в истории женщине в составе Верховного суда страны — Сандре О'Коннор, скончавшейся в начале декабря, — он позволил себе публично чертыхнуться. Мероприятие транслировал Белый дом.

"...Помогала открывать двери, защищать свободы и доказывать, что женщины могут не только делать то же, что и мужчины, но часто делать это куда лучше, чёрт побери", — сказал глава Соединённых Штатов.

Позже он извинился перед присутствующими, однако американцы в соцсетях осудили его поведение.