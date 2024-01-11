Медведев предупредил наследников Гитлера и Муссолини об основании для ядерного удара России Медведев предупредил о ядерном ответе на удар ВСУ по пусковым установкам в РФ 11 января, 14:12 10667 10667 РФ применит ядерное оружие в ответ на попытки уничтожить её пусковые установки. Обложка © VK / Минобороны России

Россия может прибегнуть к использованию ядерного оружия, если Украина попытается нанести удар западными ракетами по российским пусковым установкам. Об этом написал в телеграм-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя угрозы представителя украинских ВВС Юрия Игната.

Медведев призвал "тупоголовых вояк из Бандеростана" задуматься о последствиях своих возможных действий. Он напомнил, что удар по пусковым установкам РФ станет основанием для применения п. 19 Основ государственной политики России в области ядерного сдерживания, где говорится о возможном использовании такого оружия, если под угрозу будет поставлено само существование нашей страны.

"Это никакое не право на самооборону, а прямое и очевидное основание для использования нами ядерного оружия против такого государства. Об этом должны помнить все наследники Гитлера, Муссолини, Петена и прочих в нынешней Европе, поддерживающей нацистов в Киеве", — подчеркнул политик.

Ранее представитель ВВС Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона признался, что Киеву не хватит никаких средств, чтобы сбивать все российские ракеты. По его словам, нужно "бить по российским пусковым установкам".

Авторы Татьяна Миссуми