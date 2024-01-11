Регион

Уведомления отключены

Новости
Новый год
Расследования
SHOT проверка
Специальная военная операция
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Владимир Путин
Криминал
Главное
Последние новости

Сбитый под Калугой беспилотник упал рядом с трассой М-3

В Донецке решили не оборудовать крещенские купели из-за обстрелов ВСУ

Умер один из главных создателей вакцины "Спутник-V" Борис Народицкий

Медведев рассказал об оружии, которым Россия "пока" не атаковала военные цели на Украине

Финляндия продлила закрытие КПП на границе с Россией до 11 февраля

У АвтоВАЗа появится новое семейство машин

Песков: США не уведомляли Москву о позиции по конфискации активов РФ

Путин объявил о запуске сайта о российских заповедниках

Путин заявил об эффективном применении российских беспилотников в зоне СВО

Памфилова: В избирательной кампании сейчас участвуют 11 кандидатов в президенты

Медведев предупредил наследников Гитлера и Муссолини об основании для ядерного удара России

Медведев предупредил о ядерном ответе на удар ВСУ по пусковым установкам в РФ

11 января, 14:12
10667
РФ применит ядерное оружие в ответ на попытки уничтожить её пусковые установки. Обложка © VK / Минобороны России

РФ применит ядерное оружие в ответ на попытки уничтожить её пусковые установки. Обложка © VK / Минобороны России

Россия может прибегнуть к использованию ядерного оружия, если Украина попытается нанести удар западными ракетами по российским пусковым установкам. Об этом написал в телеграм-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя угрозы представителя украинских ВВС Юрия Игната.

Медведев призвал "тупоголовых вояк из Бандеростана" задуматься о последствиях своих возможных действий. Он напомнил, что удар по пусковым установкам РФ станет основанием для применения п. 19 Основ государственной политики России в области ядерного сдерживания, где говорится о возможном использовании такого оружия, если под угрозу будет поставлено само существование нашей страны.

"Это никакое не право на самооборону, а прямое и очевидное основание для использования нами ядерного оружия против такого государства. Об этом должны помнить все наследники Гитлера, Муссолини, Петена и прочих в нынешней Европе, поддерживающей нацистов в Киеве", подчеркнул политик.

"Огромный ущерб": Украинский генерал пожаловался на потерю самых мощных ракет после российского удара
"Огромный ущерб": Украинский генерал пожаловался на потерю самых мощных ракет после российского удара

Ранее представитель ВВС Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона признался, что Киеву не хватит никаких средств, чтобы сбивать все российские ракеты. По его словам, нужно "бить по российским пусковым установкам".

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!