Путин рассказал, во что превратится Россия, если не будет защищать своих людей

Если РФ не будет защищать своих людей, то превратится в дряхлое и никому не нужное государство. Такое мнение выразил российский лидер Владимир Путин.

"Если мы не будем защищать наших людей на Донбассе, на Херсонщине, в Запорожье, в Новороссии, бросили бы людей в Крыму, во что превратилась бы в конце наша страна? В дряхлую, несамодостаточную, на самом деле никому не нужную страну", — отметил Путин в ходе встречи с участниками форума "Всё для победы!".

По словам президента, в таком случае Россия стала бы страной, которую все, зная, что в ней много природных ресурсов, "поглаживали бы по головке" и в качестве гумпомощи давали гнилую картошку. При этом хитрые "партнёры" всегда бы думали, что и как оттяпать.