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2 февраля, 14:25

Путин рассказал, во что превратится Россия, если не будет защищать своих людей

Путин: Россия превратится в дряхлую страну, если не будет защищать своих людей

Если РФ не будет защищать своих людей, то превратится в дряхлое и никому не нужное государство. Такое мнение выразил российский лидер Владимир Путин.

"Если мы не будем защищать наших людей на Донбассе, на Херсонщине, в Запорожье, в Новороссии, бросили бы людей в Крыму, во что превратилась бы в конце наша страна? В дряхлую, несамодостаточную, на самом деле никому не нужную страну", — отметил Путин в ходе встречи с участниками форума "Всё для победы!".

По словам президента, в таком случае Россия стала бы страной, которую все, зная, что в ней много природных ресурсов, "поглаживали бы по головке" и в качестве гумпомощи давали гнилую картошку. При этом хитрые "партнёры" всегда бы думали, что и как оттяпать.

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В ходе встречи Путин также заявил, что подавляющее большинство россиян хотят помочь Донбассу. Также президент рассказал, на что опирался в решении вопросов, связанных с Крымом.

Напомним, 2 февраля Путин прибыл в Тулу, где выступит на форуме "Всё для победы!". Кроме того, в планах главы государства посещение нового онкологического центра.

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ТАСС / Сергей Бобылёв

Никита Осипов
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