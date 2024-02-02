Путин: Подавляющее большинство россиян хотят помочь Донбассу

Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с участниками форума "Всё для победы!" в Туле указал, что подавляющее большинство граждан желают помочь жителям Донбасса и не хотят бросать людей под "колёса неонацистов". Соответствующее заявление прозвучало в беседе с уроженцем Крыма Кириллом Беспаловым, который поблагодарил главу государства за воссоединение полуострова с РФ.

"Если бы я не был уверен, что у нас в стране и в Крыму, и на всей территории нашей огромной Родины подавляющее большинство наших граждан думают так, как вы, я бы ничего не стал делать и в Крыму. Но я был уверен, что и крымчане, и вся Россия хотят этого возвращения на Родину", — отметил президент.