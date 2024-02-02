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2 февраля, 13:55

Путин: Подавляющее большинство россиян хотят помочь Донбассу

Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с участниками форума "Всё для победы!" в Туле указал, что подавляющее большинство граждан желают помочь жителям Донбасса и не хотят бросать людей под "колёса неонацистов". Соответствующее заявление прозвучало в беседе с уроженцем Крыма Кириллом Беспаловым, который поблагодарил главу государства за воссоединение полуострова с РФ.

"Если бы я не был уверен, что у нас в стране и в Крыму, и на всей территории нашей огромной Родины подавляющее большинство наших граждан думают так, как вы, я бы ничего не стал делать и в Крыму. Но я был уверен, что и крымчане, и вся Россия хотят этого возвращения на Родину", — отметил президент.

Глава государства добавил, что подавляющее большинство россиян также хотят помочь Донбассу и не желают, чтобы жители региона оказались под "колёсами неонацистов".

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Путин: На поле боя побеждает тот, кто быстрее реагирует на средства противника

На встрече Путин также отметил, что на Украине неонацистов используют как инструмент в борьбе с Россией. Кроме того, в ходе беседы президент сравнил вооружение России и НАТО, а также раскрыл формулу успеха войск России в СВО.

Как сообщал Лайф, 2 февраля Путин прибыл в Тулу, где выступит на форуме "Всё для победы!". Кроме того, в планах главы государства посещение нового онкологического центра.

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LIFE / Павел Баранов

Никита Осипов
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