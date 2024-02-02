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2 февраля, 12:53

Путин раскрыл формулу успеха войск России в СВО

Путин: Подавляющее большинство россиян — с армией, это основа успеха бойцов СВО

Подавляющее большинство россиян вместе с армией и флотом, что является основой успеха для бойцов в зоне проведения спецоперации (СВО). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками форума "Всё для победы!" в Туле.

"Подавляющее большинство граждан нашей страны — с армией, с флотом, вместе с нашими бойцами. Это — основа основ нашего успеха", — указал российский лидер.

По словам главы государства, бойцы, которые сражаются на фронте, чувствуют поддержку народа. Военные приобретают новые силы, чтобы выполнять сложнейшие и опасные задачи на передовой.

Путин: Герои СВО должны стать основой государства Российского
Путин: Герои СВО должны стать основой государства Российского

Напомним, 2 февраля Путин приехал в Тулу для участия в форуме "Всё для победы!". На встрече присутствуют волонтёры и медики, оказывающие помощь бойцам в зоне СВО, инженеры и изобретатели, которые работают над модернизацией военной техники, а также военные корреспонденты.

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Kremlin.ru

Дарья Нарыкова
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