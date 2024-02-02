Путин раскрыл формулу успеха войск России в СВО

Подавляющее большинство россиян вместе с армией и флотом, что является основой успеха для бойцов в зоне проведения спецоперации (СВО). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками форума "Всё для победы!" в Туле.

"Подавляющее большинство граждан нашей страны — с армией, с флотом, вместе с нашими бойцами. Это — основа основ нашего успеха", — указал российский лидер.

По словам главы государства, бойцы, которые сражаются на фронте, чувствуют поддержку народа. Военные приобретают новые силы, чтобы выполнять сложнейшие и опасные задачи на передовой.