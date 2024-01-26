Путин: Герои СВО должны стать основой государства российского

Герои специальной военной операции должны стать основой государства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи со студентами – участниками СВО в Санкт-Петербурге в пятницу, 26 января. Глава государства указал собеседникам, что они точно найдут своё место в гражданской жизни.

"Буду настраивать государственный механизм на то, чтобы такие люди, как вы, получали шанс на то, чтобы проявить себя на гражданке. Я буду делать это с полным осознанием того, что такие люди, как вы, прошедшие горнила боевых испытаний, нужны Отечеству, потому что вы должны составлять основу государства российского", — подчеркнул российский лидер.