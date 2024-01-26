Путин: Герои СВО должны стать основой государства российского
Герои специальной военной операции должны стать основой государства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи со студентами – участниками СВО в Санкт-Петербурге в пятницу, 26 января. Глава государства указал собеседникам, что они точно найдут своё место в гражданской жизни.
"Буду настраивать государственный механизм на то, чтобы такие люди, как вы, получали шанс на то, чтобы проявить себя на гражданке. Я буду делать это с полным осознанием того, что такие люди, как вы, прошедшие горнила боевых испытаний, нужны Отечеству, потому что вы должны составлять основу государства российского", — подчеркнул российский лидер.
В ходе этой же встречи Путин указал, что в зоне СВО находится более 600 тысяч российских военных. Президент отметил, что зона специальной военной операции протянулась на две тысячи километров. Также лидер РФ подчеркнул, что все бойцы СВО должны быть равны вне зависимости от регионов их призыва. Каждый выполняет святой долг, заявил глава государства.
ТАСС / POOL / Сергей Савостьянов