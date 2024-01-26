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26 января, 17:06

"Каждый выполняет святой долг": Путин заявил, что все участники СВО должны быть равны

Путин: Все бойцы СВО должны быть равны вне зависимости от регионов их призыва

Все бойцы спецоперации должны быть равны вне зависимости от регионов их призыва, все они — герои. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече в Санкт-Петербурге со студентами – участниками СВО.

Путин заявил, что все участники СВО должны быть равны. Видео © LIFE

"Для нас по большому счёту должно быть всё равно, откуда человек призван и откуда он что-то получает. Для нас все должны быть равны, правда? Ведь каждый из этих людей выполняет свой святой долг перед Отчизной", — сказал глава государства, отвечая на предложение Сергея Иващенко из Ресурсного добровольческого центра персонифицировать помощь военным.

Вместе с тем Путин назвал понятным душевный порыв людей помогать своим землякам в зоне СВО. Путин отметил, что подумает над предложением и сегодня же вечером попросит Минобороны проанализировать этот вопрос.

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Ранее Путин на встрече со студентами – участниками СВО заявил, что бойцы спецоперации в среднем получают около 200 тысяч рублей в месяц. Это достаточно приличное довольствие, отметил президент.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Григорий Сысоев

Наталья Исакова
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