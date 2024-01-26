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26 января, 15:58

Путин: Бойцы СВО в среднем получают около 200 тысяч рублей в месяц

Бойцы специальной военной операции в среднем получают порядка 200 тысяч рублей денежного довольствия ежемесячно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Человек, который воюет, он имеет право не только на заработную плату, но и на выплату денежного довольствия, она достаточно приличная с учётом среднего дохода по стране — 200 и больше тысяч рублей в месяц", — отметил глава государства на встрече со студентами – участниками СВО.

Путин: Вся страна помогает военным на поле боя, студенты сдали 19 тонн крови
Путин: Вся страна помогает военным на поле боя, студенты сдали 19 тонн крови

Также в ходе общения с военными Путин рассказал, что зона специальной военной операции протянулась на две тысячи километров, там находится свыше 600 тысяч российских военных.

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ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Александра Вишнякова
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