Путин: Бойцы СВО в среднем получают около 200 тысяч рублей в месяц

"Человек, который воюет, он имеет право не только на заработную плату, но и на выплату денежного довольствия, она достаточно приличная с учётом среднего дохода по стране — 200 и больше тысяч рублей в месяц", — отметил глава государства на встрече со студентами – участниками СВО.