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Путин сообщил, что в зоне СВО находится более 600 тысяч российских военных

26 января, 15:25
В зоне СВО находится более 600 тысяч российских военных. Обложка © ТАСС / Андрей Рубцов

В зоне СВО находится более 600 тысяч российских военных. Обложка © ТАСС / Андрей Рубцов

Зона специальной военной операции протянулась на две тысячи километров, там находится свыше 600 тысяч российских военных. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе общения со студентами – участниками СВО.

"Наверное, есть вопросы, которые требуют дополнительного внимания, решения, что-то нужно донастраивать всегда, потому что и зона боевых действий большая — почти две тысячи километров, и в зоне боевых действий находится свыше 600 тысяч человек. Механизм огромный", — отметил глава государства.

На встрече президент предложил обсудить, что нужно сделать для военных, чтобы свести сложности к нулю.

Путину подарили талисман победы, сделанный брянскими детьми для бойцов СВО
Путину подарили талисман победы, сделанный брянскими детьми для бойцов СВО

А ранее Владимир Путин во время визита в подмосковный госпиталь им. Вишневского для встречи с ранеными военнослужащими заявил, что противник РФ в зоне специальной военной операции "постепенно сдувается". Он подчеркнул, что ВС РФ на фронте держат стратегическую инициативу в своих руках.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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