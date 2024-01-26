Путин сообщил, что в зоне СВО находится более 600 тысяч российских военных 26 января, 15:25 В зоне СВО находится более 600 тысяч российских военных. Обложка © ТАСС / Андрей Рубцов

Зона специальной военной операции протянулась на две тысячи километров, там находится свыше 600 тысяч российских военных. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе общения со студентами – участниками СВО.

"Наверное, есть вопросы, которые требуют дополнительного внимания, решения, что-то нужно донастраивать всегда, потому что и зона боевых действий большая — почти две тысячи километров, и в зоне боевых действий находится свыше 600 тысяч человек. Механизм огромный", — отметил глава государства.

На встрече президент предложил обсудить, что нужно сделать для военных, чтобы свести сложности к нулю.

А ранее Владимир Путин во время визита в подмосковный госпиталь им. Вишневского для встречи с ранеными военнослужащими заявил, что противник РФ в зоне специальной военной операции "постепенно сдувается". Он подчеркнул, что ВС РФ на фронте держат стратегическую инициативу в своих руках.

Авторы Александра Вишнякова