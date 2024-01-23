Путину подарили талисман победы, сделанный брянскими детьми для бойцов СВО

"Вы наверняка много раз слышали уже: такие поделки, письма, рисунки наши ребята в зоне боевых действий у себя в тех условиях, в которых они находятся, вывешивают. Не как произведения искусства, а как часть сердечка тех, кто помнит о них и желает им удачи и победы. Так что спасибо за то, что вы делаете, и спасибо за подарок", — сказал российский лидер.