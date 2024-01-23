Путину подарили талисман победы, сделанный брянскими детьми для бойцов СВО
Президенту России Владимиру Путину подарили один из талисманов победы, которые делают школьники из Брянской области для бойцов СВО. Девочка, вручившая президенту фигурку на встрече с победителями всероссийских семейных конкурсов, рассказала главе государства, что талисманы делают из полимерной глины.
Путину подарили талисман победы, сделанный брянскими детьми для бойцов СВО. Видео © LIFE
Президент поблагодарил школьницу и отметил, что подобные поделки являются "частью сердечка" тех, кто помнит о российских военных и желает им удачи.
"Вы наверняка много раз слышали уже: такие поделки, письма, рисунки наши ребята в зоне боевых действий у себя в тех условиях, в которых они находятся, вывешивают. Не как произведения искусства, а как часть сердечка тех, кто помнит о них и желает им удачи и победы. Так что спасибо за то, что вы делаете, и спасибо за подарок", — сказал российский лидер.
Напомним, что президент РФ Владимир Путин объявил 2024-й Годом семьи в РФ. Это решение было принято для популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей. Сегодня, 23 января, в России на федеральном уровне закрепили статус многодетной семьи. В этом указе Путина также определены меры поддержки. Кроме того, глава государства на торжественной церемонии объявил о старте Года семьи.
LIFE / Павел Баранов