Путин анонсировал новую льготу для семей бойцов СВО
Путин поручит правительству освободить от имущественного налога семьи бойцов СВО
Российский лидер Владимир Путин сообщил, что поручит правительству и региональным властям освободить семьи бойцов спецоперации от имущественного налога. Соответствующее заявление прозвучало в ходе общения главы государства со студентами – участниками СВО в Санкт-Петербурге.
"От этого налога освобождаются участники СВО. А члены семей — нет. И тогда получается, если несовершеннолетние дети, жёны, супруги являются собственниками жилого помещения, они должны платить. По сути, вы должны за них платить. Имущественный налог — это местный налог, не федеральный", — отметил он, добавив, что вопрос будет решён, а на его проработку потребуется пара-тройка недель.
Ранее сообщалось, что бойцов СВО будут признавать ветеранами по документам о ранении или наградах. Соответствующее поручение дал Владимир Путин.
Kremlin.ru