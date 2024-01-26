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26 января, 16:25

Путин анонсировал новую льготу для семей бойцов СВО

Путин поручит правительству освободить от имущественного налога семьи бойцов СВО

Российский лидер Владимир Путин сообщил, что поручит правительству и региональным властям освободить семьи бойцов спецоперации от имущественного налога. Соответствующее заявление прозвучало в ходе общения главы государства со студентами – участниками СВО в Санкт-Петербурге.

"От этого налога освобождаются участники СВО. А члены семей — нет. И тогда получается, если несовершеннолетние дети, жёны, супруги являются собственниками жилого помещения, они должны платить. По сути, вы должны за них платить. Имущественный налог — это местный налог, не федеральный", — отметил он, добавив, что вопрос будет решён, а на его проработку потребуется пара-тройка недель.

Путин сообщил, что в зоне СВО находится более 600 тысяч российских военных
Путин сообщил, что в зоне СВО находится более 600 тысяч российских военных

Ранее сообщалось, что бойцов СВО будут признавать ветеранами по документам о ранении или наградах. Соответствующее поручение дал Владимир Путин.

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Kremlin.ru

Никита Осипов
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