Путин анонсировал новую льготу для семей бойцов СВО

"От этого налога освобождаются участники СВО. А члены семей — нет. И тогда получается, если несовершеннолетние дети, жёны, супруги являются собственниками жилого помещения, они должны платить. По сути, вы должны за них платить. Имущественный налог — это местный налог, не федеральный", — отметил он, добавив, что вопрос будет решён, а на его проработку потребуется пара-тройка недель.