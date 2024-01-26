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26 января, 08:12

Бойцов СВО будут признавать ветеранами по документам о ранении или наградах

Участники специальной военной операции смогут получить статус ветеранов боевых действий на основании документов о ранении, травме, контузии вне зависимости от наличия контракта. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин.

Кроме того, основанием для присвоения статуса будут сведения о наградах: копия удостоверения или иные документы.

Поручение президента Правительство РФ должно выполнить до 1 апреля.

В Госдуму внесли проект об установлении 1 июля Днём ветеранов боевых действий
В Госдуму внесли проект об установлении 1 июля Днём ветеранов боевых действий

А в конце прошлого года глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказывал, что удостоверения ветеранов боевых действий получили почти полмиллиона участников спецоперации. Процедура была упрощена и стала носить беззаявительный порядок выдачи.

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ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Александра Вишнякова
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