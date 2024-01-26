Бойцов СВО будут признавать ветеранами по документам о ранении или наградах
Участники специальной военной операции смогут получить статус ветеранов боевых действий на основании документов о ранении, травме, контузии вне зависимости от наличия контракта. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин.
Кроме того, основанием для присвоения статуса будут сведения о наградах: копия удостоверения или иные документы.
Поручение президента Правительство РФ должно выполнить до 1 апреля.
А в конце прошлого года глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказывал, что удостоверения ветеранов боевых действий получили почти полмиллиона участников спецоперации. Процедура была упрощена и стала носить беззаявительный порядок выдачи.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин