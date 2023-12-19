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Опубликовано 19 декабря 2023, 11:36

Шойгу: Участники СВО получили 458 тысяч удостоверений ветеранов боевых действий

Почти полмиллиона участников спецоперации получили удостоверения ветеранов боевых действий. Об этом в ходе своего выступления на расширенном заседании коллегии Минобороны сообщил министр военного ведомства Сергей Шойгу.

"Упрощена процедура получения удостоверений ветерана боевых действий. Перешли на беззаявительный порядок их выдачи. Вручено уже 458 тысяч удостоверений. В ближайшее время выдадим их всем участникам", — заявил министр обороны РФ.

По его словам, удостоверения своевременно вручают не только бойцам Вооружённых сил РФ, но и представителям частных военных компаний.

Кроме того, на заседании Шойгу объявил о переходе на электронные удостоверения ветеранов боевых действий. Процесс будет запущен уже в следующем году.

Фонд "Защитники Отечества" вручил экс-бойцам "Вагнера" удостоверения ветеранов и карты лояльности
Фонд "Защитники Отечества" вручил экс-бойцам "Вагнера" удостоверения ветеранов и карты лояльности

Ранее в ходе заседания Шойгу сообщил, что 320 тысяч участников в специальной военной операции получили государственные награды, а 272 бойца были удостоены звания Героя России. Он отметил, что российские бойцы проявляют храбрость и стойкость на поле сражений.

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ТАСС / Река Александр

Ян Поланин
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