Шойгу: Участники СВО получили 458 тысяч удостоверений ветеранов боевых действий

Почти полмиллиона участников спецоперации получили удостоверения ветеранов боевых действий. Об этом в ходе своего выступления на расширенном заседании коллегии Минобороны сообщил министр военного ведомства Сергей Шойгу.

"Упрощена процедура получения удостоверений ветерана боевых действий. Перешли на беззаявительный порядок их выдачи. Вручено уже 458 тысяч удостоверений. В ближайшее время выдадим их всем участникам", — заявил министр обороны РФ.

По его словам, удостоверения своевременно вручают не только бойцам Вооружённых сил РФ, но и представителям частных военных компаний.

Кроме того, на заседании Шойгу объявил о переходе на электронные удостоверения ветеранов боевых действий. Процесс будет запущен уже в следующем году.