Фонд "Защитники Отечества" вручил экс-бойцам "Вагнера" удостоверения ветеранов и карты лояльности

Председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилёва вручила удостоверения ветерана боевых действий экс-бойцам ЧВК "Вагнер" и первые карты лояльности для ветеранов СВО. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение Лайфа.

Церемония прошла в Едином центре поддержки. В мероприятиях приняли участие статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов и старший вице-президент — директор по внешним связям ПAO "Промсвязьбанк" Вера Подгузова, министр Правительства Москвы, руководитель Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Евгений Стружак, Герой России, депутат Госдумы, генерал-полковник ВС России Владимир Шаманов и вице-адмирал Николай Михеев.

32 экс-бойца ЧВК "Вагнер" получили удостоверения ветерана боевых действий. В рамках соглашения о сотрудничестве между Минобороны РФ и фондом "Защитники Отечества" принято положительное решение о выдаче 452 удостоверений ветерана боевых действий бывшим вагнеровцам. Всего в комиссию Минобороны РФ передано 3000 комплектов документов от экс-сотрудников ЧВК. Они находятся на рассмотрении ведомства.

Анна Цивилёва рассказала о порядке выдачи удостоверений ветерана боевых действий. Она подчеркнула, что фонд использует любую возможность дополнительно поддержать героев.

"Мы помогаем собрать комплекты документов, которые фонд в еженедельном режиме передаёт в Минобороны. Готовые удостоверения министерство в рамках соглашения передаёт в фонд "Защитники Отечества" для вручения их в региональных филиалах. Чтобы дополнительно поддержать ветеранов СВО и родственников погибших, мы вместе с Промсвязьбанком в рамках соглашения о сотрудничестве разработали карту лояльности. Уверена, что вы высоко оцените преимущества этой карты и будете ею пользоваться на постоянной основе", — сказала она.

Карта лояльности "Защитники Отечества" разработана совместно с одним из крупнейших государственных банков страны — ПАО "Промсвязьбанк" — и является одной из мер поддержки, реализуемых фондом. Цель проекта — создать особые условия для всех ветеранов СВО и членов семей погибших бойцов путём присоединения к карте "Защитники Отечества" программ лояльности и скидок от партнёров: бизнес-структур, общественных и государственных организаций.

"Сколько и какие бы различные меры поддержки сегодня государство ни оказывало участникам СВО и их семьям, этих мер всегда будет недостаточно. Мы, работая здесь, в тылу, отдаём себе в этом отчёт. Наш Верховный главнокомандующий неслучайно в каждом своём выступлении называет воинов – участников специальной военной операции нашим достоянием, опорой для страны. Без их ежечасного подвига там, на фронте, не будет России. Максимальная поддержка участников, ветеранов СВО и их семей — наш общий моральный долг. Одной из важных мер поддержки станет в том числе и совместная платёжная карта "Защитники Отечества", которую создали банк ПСБ и Государственный фонд "Защитники Отечества". Это не просто удобный банковский инструмент", — отметил статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.

Он рассказал, что в совместном проекте есть ещё целый ряд льгот и предложений от отрасли российской торговли, от многих представителей нашего отечественного бизнеса, в том числе от ведущих федеральных брендов продуктового ретейла, магазинов одежды и обуви, медицинских клиник, сервисов для путешествий, перевозчиков и многих других. Минпромторг России стал площадкой для обсуждения деталей и отработки проекта. Количество его участников постоянно увеличивается. Евтухов поблагодарил бизнес за активную гражданскую позицию.

"Поддержка участников, ветеранов СВО и их семей — это приоритетная задача для всего российского общества, для каждого из нас. Ветераны, вернувшиеся с войны, получают всё необходимое: социальные гарантии, адресную помощь, всестороннюю профессиональную медицинскую и психологическую поддержку. ПСБ совместно с Фондом стремится сделать больше для финансового благополучия наших бойцов. Одной из важных мер такой финансовой поддержки стала карта "Защитники Отечества", которая является удобным платёжным инструментом со множеством привилегий от банка и партнёрских программ", — сказала старший вице-президент – директор по внешним связям ПAO "Промсвязьбанк" Вера Подгузова.

Карта включает в себя как стандартный набор опций: возможность сделать "пластик" зарплатным, бесплатное пополнение онлайн или в банкоматах ПСБ и партнёров; бесплатные переводы в другие банки по СБП; оплата ЖКХ, налогов, штрафов и пошлин без комиссии, — так и имеет ряд дополнительных преимуществ.

Так, карта "Защитники Отечества" изготавливается в уникальном дизайне с учётом брендбука фонда с подключением к ней программы лояльности — партнёрских предложений от крупнейших бизнес-компаний, государственных предприятий и организаций страны с предоставлением льгот и скидок в аптеках, магазинах детских товаров, спортивного оборудования и инвентаря, на автозаправочных станциях, проживание в гостиницах, приобретение билетов в театрах, музеях и кино.

Для удобства пользования картой лояльности "Защитники Отечества" для владельцев карт разрабатывается отдельный личный кабинет в банковском приложении Промсвязьбанка. Данные карты планируются к выдаче в офисах Промсвязьбанка. К ветеранам СВО, которые не смогут лично приехать для получения карты, представители банка и фонда будут выезжать на дом.