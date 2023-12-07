Банкам запретят брать комиссию при оплате ЖКХ с пенсионеров, инвалидов и ветеранов

Государственная дума приняла в третьем, окончательном, чтении проект закона о запрете банкам и иным кредитным организациям, а также платёжным агентам взимать комиссию с ряда категорий граждан за оплату коммунальных услуг и жилья. Как объяснил председатель ГД Вячеслав Володин, в список льготников включат пенсионеров, инвалидов, малоимущих и ветеранов боевых действий.

"Норма принятого закона будет носить адресный характер. Она коснётся тех, кто нуждается в социальной поддержке. Полный перечень категорий таких граждан будет установлен Правительством РФ", — написал он в своём телеграм-канале.

Он отметил, что коммунальные платежи являются обязательным ежемесячным расходом. Для многих россиян банковская комиссия в этом случае ощутима, поэтому новый закон должен снизить финансовую нагрузку и обеспечить социальную защиту граждан. Также Володин обозначил, что принятие законопроекта — результат большой работы, которая проводилась Госдумой по поручению президента России Владимира Владимировича Путина вместе с Правительством и банковским сообществом.