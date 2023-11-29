Названа неожиданная причина высоких счетов за коммуналку в конце года

Большие счета за коммуналку в конце года приходят из-за перерасчётов, что может быть связано с проживанием в некоторых квартирах большего числа людей, чем заявлено. Об этом Ura.ru рассказал инженер-физик, эксперт Общероссийского народного фронта (ОНФ) в области ЖКХ Илья Рыбальченко.

"Львиную долю платежа в коммунальных расходах занимает горячая вода. Если у вашего соседа нет прибора учёта и там прописан один человек, а проживают 20–30 квартиросъёмщиков из ближайших республик, он всё равно заплатит за одного человека по нормативу. Поэтому счётчик он и не поставил", — пояснил он.

В то же время те самые 20 человек, которые тратили воду, "приплывут" к остальным жильцам в конце года, так как счётчик в подвале работал, и его показания будут "размазаны" по остальным соседям.

Эксперт напомнил, что установка только своего счётчика не позволит отгородиться от соседей. По его словам, это получится сделать лишь до конца года, а при перерасчёте кому-то придётся заплатить за потраченную воду.

"Тот человек, у кого не было счётчика, заплатит только за себя одного по нормативу. Поэтому нужно фиксировать с помощью МВД, когда есть незарегистрированные люди, проживающие в доме, чтобы они вошли в платёжные квитанции", — добавил он.