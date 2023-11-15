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15 ноября, 12:53

В Петербурге платят за ЖКУ примерно на 20% меньше, чем в Москве

Средний чек за коммунальные услуги в Петербурге на 21% ниже, чем в Москве

Средний чек за жилищно-коммунальные услуги в России продолжает быть нестабильным, хоть и фиксируется его планомерное снижение. Так, жители Северной столицы платят за коммуналку на 21% меньше, чем жители Москвы.

Сумма оплаты, несмотря на нестабильность среднего чека, планомерно уменьшается в 2023 году, считают представители одного из российских банков. В третьем квартале её размеры составили 3987 рублей, во втором — 4100, а в первом — 4165 рублей.

Отмечается, что снижение показателей происходит на фоне окончания отопительного сезона либо из-за начала дачного и отпускного сезонов, так как люди меньше пользуются коммунальными услугами, передаёт РИАМО. Аналитики подсчитали, что средний чек за ЖКУ в Москве с января по сентябрь текущего года составил 4157 рублей, что на 877 рублей больше, чем в Петербурге (3280 рублей).

Самое заметное снижение показателей за три квартала 2023 года по отношению к аналогичному периоду 2022 года наблюдалось в Краснодаре, где средний чек составил 3184 рубля, а также в Ярославле — 2830 рублей, в Кирове — 3296 рублей.

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Ранее Лайф писал, что в России в силу вступили новые правила оплаты услуг ЖКХ. Теперь решить проблемы с недобросовестными потребителями коммунальных услуг станет проще. Они обязаны компенсировать весь перерасход за услуги ЖКХ, который возник по их вине.

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Freepik

Ян Поланин
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