"Защитники Отечества" и "Синергия" запустили бесплатное обучение ветеранов СВО
Ветераны СВО и родные погибших бойцов смогут пройти бесплатную психологическую реабилитацию, профессиональное обучение и трудоустроиться. Такое соглашение подписали председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилёва и президент корпорации "Синергия" Вадим Лобов.
В пресс-службе института отметили, что для начала на базе учебного заведения будет действовать курс подготовки специалистов по лечению посттравматического синдрома и оказанию психологической помощи, а также других ментальных проблем для ветеранов СВО.
В рамках программы бойцы и родные погибших военных смогут повысить уже имеющуюся квалификацию, получить дополнительное профессиональное или высшее образование или пройти переподготовку. Список профессий широк: от юриспруденции, экономики, предпринимательства до мехатроники, робототехники, информационных систем, спортивного менеджмента, графического дизайна. Но можно получить и такие профессии, как бухгалтер, автомеханик, маркетолог и туристический менеджер.
Обучение можно будет пройти в очном формате и на базе цифровых платформ. После прохождения программы студентам будут вручать диплом или удостоверение повышения квалификации. В пресс-службе подчеркнули, что центр трудоустройства поможет найти выпускнику работу.
А ранее Лайф рассказывал, что Путин на выставке-форуме "Россия" вручил премию "Волонтёр года". Награду из рук президента получила Наталья Аминева из Воронежа. Женщина вместе с детьми, мужем и родителями помогают бойцам СВО. Так, например, она изготавливает маскировочные сети и окопные свечи и вяжет носки.
ТАСС / Станислав Красильников