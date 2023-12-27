В Госдуму внесли проект об установлении 1 июля Днём ветеранов боевых действий

Тульская областная дума внесла в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается установить 1 июля Днём ветеранов боевых действий. Соответствующий документ опубликован в электронной базе ГД.

"Установление памятной даты на государственном уровне будет не только выражением общественного признания и глубокого уважения всех россиян к ветеранам боевых действий, но также послужит их объединению", — сказано в пояснительной записке.

В проекте также говорится, что реализация этой идеи повысит авторитет общественных организаций ветеранов и станет значимым элементом патриотического воспитания. Авторы напомнили, что уже не первый год День ветеранов боевых действий отмечается в некоторых российских регионах по инициативе местных жителей 1 июля. В документе указано, что в этот день военнослужащих чтят в Белгородской, Владимирской, Иркутской, Ленинградской, Пензенской, Смоленской и Тульской областях, а также в Коми.