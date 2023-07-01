В Ленинградской области впервые отметили День ветерана боевых действий

В Ленобласти 1 июля впервые отмечают День ветерана боевых действий. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник" со ссылкой на администрацию региона.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко по этому случаю обратился к жителям региона. Он отметил, что новая памятная дата, региональный праздник — знак признательности всем, кто в разные годы защищал мир и безопасность в горячих точках, в том числе в Афганистане, Сирии и на Северном Кавказе.

"Это дань уважения нашим землякам, которые прямо сейчас самоотверженно выполняют задачи в зоне специальной военной операции, отстаивая свободу и независимость Донбасса и национальные интересы России", — добавил Дрозденко.