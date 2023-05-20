Участники специальной военной операции (СВО) на Украине и Фонд помощи инвалидам и ветеранам боевых действий "Своих не бросаем" провели урок мужества для воспитанников Санкт-Петербургского суворовского военного училища и местного кадетского корпуса "Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации". Встреча прошла в рамках акции ведомства "Воины Z — Поколению Z".

В Петербурге ветераны СВО провели урок мужества для суворовцев. Видео © Предоставлено LIFE

Бойцы СВО на личном опыте рассказали кадетам о престижности службы в ВС РФ, а также напомнили о целях спецоперации на Украине и подчеркнули, что россияне — представители народа-победителя. Кроме того, воспитанникам рассказали о значении Дней воинской славы в России, триумфах отечественного оружия, примерах мужества и героизма сынов РФ. Также гвардии лейтенант Сергей Лобанов и гвардии старшина Александр Сергеев прочли ребятам авторские стихи и исполнили песни.

"Я увидел в глазах детей неподдельный интерес ко всему. Ребята с удовольствием общались с непосредственными участниками специальной военной операции. Внимательно слушали стихи и песни в авторском исполнении. Я считаю, что данная работа по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения очень важна и должна быть продолжена", — отметил президент Фонда Дмитрий Воробьёв.

Акция "Воины Z — Поколению Z" проходит с 14 по 25 мая в 15 довузовских образовательных учреждениях Минобороны РФ в Москве, Петербурге, Туле, Твери и Ульяновске. Она проводится для сохранения и укрепления традиций ВС РФ и преемственности между ветеранами Великой Отечественной войны, войн в Афганистане и Чечне и современным подрастающим поколением защитников Отечества.