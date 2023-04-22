Ветеранам СВО предложат стать советниками директоров школ, для этого они смогут за счёт государства пройти программу переобучения, сообщил зампредседателя фонда поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества" Герой России Алексей Романов.

"Уже принято решение, что ветеранам СВО, которые будут возвращаться из зоны ведения боевых действий, будет предлагаться стать советниками директоров школ. Чтобы человек на законных основаниях мог прийти в школу и трудиться, предусмотрен ряд мер по обучению и переобучению. Государство закладывает денежные средства, чтобы люди могли получить профильное образование и на законных основаниях прийти в среднеобразовательную школу", — сказал он по итогам заседания наблюдательного совета фонда.

Романов допустил создание в ближайшей перспективе ветеранской организации под условным названием Ассоциация ветеранов СВО, которая объединит участников спецоперации на Украине. Герой напомнил, что недавно вернулся из детского лагеря "Орлёнок", где как раз проводилась патриотическая смена, которая объединила всех тех, кто в перспективе может быть наставником.

"Как правило, участники ветеранских организаций проводят уроки мужества в школах, вузах, помогают воспитывать молодёжь в военно-патриотических клубах, организовывая и проводя смены в детских центрах. Например, в "Орлёнке", "Артеке", "Смене", "Океане" проходят такие смены, в которых участвует и "Юнармия", и "Поисковое движение России", и "Боевое братство", и Союз десантников России. Они все принимают активное участие в том, чтобы растить достойную смену молодёжи", — заметил зампредседателя фонда.