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24 апреля, 16:30

Песков: Идея о праздновании Дня ветерана боевых действий 1 июля прорабатывается

Российский лидер Владимир Путин принял к сведению предложение секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака сделать 1 июля Днём ветерана боевых действий на федеральном уровне. В Кремле данная инициатива уже прорабатывается, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, выступая на марафоне "Знание.Первые".

"Принял к сведению, это будет прорабатываться", — сказал представитель Кремля, комментируя реакцию Путина на предложение Турчака.

Турчак предложил Путину снять ограничения по военной ипотеке для участников СВО

Турчак предложил Путину снять ограничения по военной ипотеке для участников СВО

Ранее Турчак выступил с предложением сделать 1 июля Днём ветеранов боевых действий. Также он призвал ввести единый стандарт поддержки участников СВО. Для регионов с низкой бюджетной обеспеченностью, по мнению секретаря генсовета ЕР, следует предусмотреть дополнительную помощь.

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VK / Минобороны России

Александр Юнашев
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