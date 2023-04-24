Песков: Идея о праздновании Дня ветерана боевых действий 1 июля прорабатывается
Российский лидер Владимир Путин принял к сведению предложение секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака сделать 1 июля Днём ветерана боевых действий на федеральном уровне. В Кремле данная инициатива уже прорабатывается, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, выступая на марафоне "Знание.Первые".
"Принял к сведению, это будет прорабатываться", — сказал представитель Кремля, комментируя реакцию Путина на предложение Турчака.
Ранее Турчак выступил с предложением сделать 1 июля Днём ветеранов боевых действий. Также он призвал ввести единый стандарт поддержки участников СВО. Для регионов с низкой бюджетной обеспеченностью, по мнению секретаря генсовета ЕР, следует предусмотреть дополнительную помощь.
VK / Минобороны России