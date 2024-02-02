Регион

Уведомления отключены

2 февраля, 13:27

Путин: На Украине неонацистов используют как инструмент в борьбе с Россией

Российская Федерация борется на Украине с неонацистами, которые захватили власть в стране в результате государственного переворота. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на форуме "Всё для победы!" в Туле.

"Их хозяева нацеливают их (неонацистов. — Прим. Лайфа) на Россию, используют их как инструмент в борьбе с Россией", — заявил президент.

Путин заявил, что неонацисты в Киеве взяли на вооружение методы гитлеровцев
Путин заявил, что неонацисты в Киеве взяли на вооружение методы гитлеровцев

Напомним, 2 февраля Путин приехал в Тулу для участия в форуме "Всё для победы!". На встрече присутствуют волонтёры и медики, оказывающие помощь бойцам в зоне СВО, инженеры и изобретатели, которые работают над модернизацией военной техники, а также военные корреспонденты. В ходе беседы сравнил вооружение России и НАТО, а также раскрыл формулу успеха войск России в СВО.

Обложка ©

LIFE / Павел Баранов

Ян Поланин
  • Новости
  • Путин
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров