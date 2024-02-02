Путин: На Украине неонацистов используют как инструмент в борьбе с Россией
Российская Федерация борется на Украине с неонацистами, которые захватили власть в стране в результате государственного переворота. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на форуме "Всё для победы!" в Туле.
"Их хозяева нацеливают их (неонацистов. — Прим. Лайфа) на Россию, используют их как инструмент в борьбе с Россией", — заявил президент.
Напомним, 2 февраля Путин приехал в Тулу для участия в форуме "Всё для победы!". На встрече присутствуют волонтёры и медики, оказывающие помощь бойцам в зоне СВО, инженеры и изобретатели, которые работают над модернизацией военной техники, а также военные корреспонденты. В ходе беседы сравнил вооружение России и НАТО, а также раскрыл формулу успеха войск России в СВО.
LIFE / Павел Баранов