Путин сравнил вооружение России и НАТО
Путин заявил, что новейшее российское вооружение превосходит натовское
Президент России Владимир Путин доволен отечественным оружием, оно превосходит натовские образцы. Соответствующее заявление глава государства сделал на встрече с участниками форума "Всё для Победы!" в Туле.
"Конечно, если сравнивать современное натовское вооружение и вооружение последнего периода советского времени, там в чём-то оно уступает, кстати говоря, не всегда. Я имею в виду и ракетную технику, и бронетехнику, и всё, что применяется на поле боя", — указал российский лидер.
При этом Путин уверен, что новейшее российское вооружение явно превосходит аналоги НАТО.
Напомним, 2 февраля Путин приехал в Тулу для участия в форуме "Всё для Победы!". На встрече присутствуют волонтёры и медики, оказывающие помощь бойцам в зоне СВО, инженеры и изобретатели, которые работают над модернизацией военной техники, а также военные корреспонденты. В ходе беседы Путин заявил, что на поле боя побеждает тот, кто быстрее реагирует на средства противника, а также отметил, что вся работа властей и оружейников направлена на поддержку бойцов СВО.
Kremlin.ru