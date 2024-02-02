Путин сравнил вооружение России и НАТО

Президент России Владимир Путин доволен отечественным оружием, оно превосходит натовские образцы. Соответствующее заявление глава государства сделал на встрече с участниками форума "Всё для Победы!" в Туле.

"Конечно, если сравнивать современное натовское вооружение и вооружение последнего периода советского времени, там в чём-то оно уступает, кстати говоря, не всегда. Я имею в виду и ракетную технику, и бронетехнику, и всё, что применяется на поле боя", — указал российский лидер.