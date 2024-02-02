Регион

Уведомления отключены

2 февраля, 13:18

Путин сравнил вооружение России и НАТО

Путин заявил, что новейшее российское вооружение превосходит натовское

Президент России Владимир Путин доволен отечественным оружием, оно превосходит натовские образцы. Соответствующее заявление глава государства сделал на встрече с участниками форума "Всё для Победы!" в Туле.

"Конечно, если сравнивать современное натовское вооружение и вооружение последнего периода советского времени, там в чём-то оно уступает, кстати говоря, не всегда. Я имею в виду и ракетную технику, и бронетехнику, и всё, что применяется на поле боя", — указал российский лидер.

При этом Путин уверен, что новейшее российское вооружение явно превосходит аналоги НАТО.

5 новых видов оружия и боевой техники России, которым Западу на Украине нечего противопоставить
5 новых видов оружия и боевой техники России, которым Западу на Украине нечего противопоставить

Напомним, 2 февраля Путин приехал в Тулу для участия в форуме "Всё для Победы!". На встрече присутствуют волонтёры и медики, оказывающие помощь бойцам в зоне СВО, инженеры и изобретатели, которые работают над модернизацией военной техники, а также военные корреспонденты. В ходе беседы Путин заявил, что на поле боя побеждает тот, кто быстрее реагирует на средства противника, а также отметил, что вся работа властей и оружейников направлена на поддержку бойцов СВО.

Обложка ©

Kremlin.ru

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Путин
  • НАТО
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров