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2 февраля, 13:01

Путин: Вся работа властей и оружейников направлена на поддержку бойцов СВО

Вся работа оружейников и представителей власти в последние полтора года направлена на поддержку российских бойцов, участвующих в СВО. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Конечно, мы прежде всего думаем о них, о людях, которые не щадят своей жизни, своего здоровья, чтобы обеспечить интересы России", — отметил глава государства во время общения с участниками форума "Всё для победы!" в Туле.

Лидер РФ добавил, что поддержка воюющих на передовой бойцов требует объединения усилий всего общества. Основной вклад в общую работу вносят предприятия оборонно-промышленного комплекса, указал Путин. Сейчас в эту сферу входит шесть тысяч предприятий, где работает 3,5 миллиона человек. Кроме этого, есть ещё десять тысяч предприятий, так или иначе связанных с оборонной промышленностью.

"Можно себе представить, что это такое за армия", — подчеркнул президент.

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Ранее Лайф писал, что президент РФ Владимир Путин наградил тульских оружейников научно-производственного объединения "Сплав" орденом "За доблестный труд". НПО стало первым в стране, кто получил этот орден. Саму награду президент учредил накануне, 1 февраля. Сегодня Путин прибыл в Тулу для участия в форуме "Всё для победы!".

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ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Ян Поланин
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