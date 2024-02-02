Путин: Вся работа властей и оружейников направлена на поддержку бойцов СВО

Вся работа оружейников и представителей власти в последние полтора года направлена на поддержку российских бойцов, участвующих в СВО. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Конечно, мы прежде всего думаем о них, о людях, которые не щадят своей жизни, своего здоровья, чтобы обеспечить интересы России", — отметил глава государства во время общения с участниками форума "Всё для победы!" в Туле.

Лидер РФ добавил, что поддержка воюющих на передовой бойцов требует объединения усилий всего общества. Основной вклад в общую работу вносят предприятия оборонно-промышленного комплекса, указал Путин. Сейчас в эту сферу входит шесть тысяч предприятий, где работает 3,5 миллиона человек. Кроме этого, есть ещё десять тысяч предприятий, так или иначе связанных с оборонной промышленностью.