Путин учредил орден "За доблестный труд"

Орденом будут награждать за большие заслуги в трудовой деятельности, направленной на укрепление и развитие экономического и оборонного потенциала России, за высокопроизводительный труд, за большие заслуги в области государственного строительства и научно-технологического развития РФ.

В России предложили награждать за доблестный труд во время СВО

В России предложили награждать за доблестный труд во время СВО

А ранее президент России Владимир Путин установил звание "Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации". Согласно документу, претендовать на звание можно не ранее чем через 20 лет с начала профессиональной деятельности в этой сфере. Важно, чтобы у работника имелись отраслевые награды.