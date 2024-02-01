Путин учредил орден "За доблестный труд"
В России появилась новая государственная награда — орден "За доблестный труд". Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Орденом будут награждать за большие заслуги в трудовой деятельности, направленной на укрепление и развитие экономического и оборонного потенциала России, за высокопроизводительный труд, за большие заслуги в области государственного строительства и научно-технологического развития РФ.
А ранее президент России Владимир Путин установил звание "Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации". Согласно документу, претендовать на звание можно не ранее чем через 20 лет с начала профессиональной деятельности в этой сфере. Важно, чтобы у работника имелись отраслевые награды.
Kremlin.ru