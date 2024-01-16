Путин учредил звание "Заслуженный работник местного самоуправления РФ"

Согласно указу, почётное звание будет присваиваться работникам местного самоуправления, которые занимаются развитием этой сферы, а также решают вопросы обеспечения жизнедеятельности населения муниципальных образований, занимаются реализацией отдельных государственных полномочий, а также за достижение иных значимых результатов в отрасли. Претендовать на звание можно не ранее чем через 20 лет с начала осуществления профессиональной деятельности в сфере местного самоуправления. Важно, чтобы у работника имелись отраслевые награды.