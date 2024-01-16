Путин учредил звание "Заслуженный работник местного самоуправления РФ"
Президент России Владимир Путин установил почётное звание "Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации". Указ, подписанный главой государства, опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно указу, почётное звание будет присваиваться работникам местного самоуправления, которые занимаются развитием этой сферы, а также решают вопросы обеспечения жизнедеятельности населения муниципальных образований, занимаются реализацией отдельных государственных полномочий, а также за достижение иных значимых результатов в отрасли. Претендовать на звание можно не ранее чем через 20 лет с начала осуществления профессиональной деятельности в сфере местного самоуправления. Важно, чтобы у работника имелись отраслевые награды.
Ранее Лайф писал, что в муниципальном форуме "Малая родина — сила России" приняли участие 7,5 тысячи представителей муниципальных образований из 89 регионов страны. Он прошёл в Москве 15 января. Первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко назвал муниципальных служащих представителями самого близкого к народу уровня власти. Сами же участники отметили, что форум ознаменовал новый этап развития местного самоуправления.
ТАСС / Рюмин Александр