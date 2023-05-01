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Регион
Опубликовано 1 мая 2023, 12:26
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В России предложили награждать за доблестный труд во время СВО

В ЛДПР призвали учредить награду за доблестный труд во время спецоперации

Вице-спикер Государственной думы от ЛДПР Борис Чернышов выступил с инициативой учредить в РФ награду за доблестный труд во время военной спецоперации. По его словам, предложение уже направлено в кабмин. В ходе первомайской акции партии Чернышов подчеркнул, что Россия — страна, в которой каждый может найти своё рабочее место.

"Сегодня в рамках специальной военной операции мы все трудимся ради одного — ради великой победы. Именно поэтому я сегодня внёс инициативу об учреждении новой награды, очень важной награды — за доблестный труд в период СВО", — отметил Чернышов.

В беседе с ТАСС он добавил, что награждаться должны трудовые коллективы, в частности военные заводы, которые заняты в обеспечении проведения спецоперации. А ещё те, кто доставляет гуманитарную помощь. По мнению Чернышова, это должна быть одна из массовых наград в России.

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ТАСС / Донат Сорокин

Никита Осипов
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