В России предложили награждать за доблестный труд во время СВО

Вице-спикер Государственной думы от ЛДПР Борис Чернышов выступил с инициативой учредить в РФ награду за доблестный труд во время военной спецоперации. По его словам, предложение уже направлено в кабмин. В ходе первомайской акции партии Чернышов подчеркнул, что Россия — страна, в которой каждый может найти своё рабочее место.

"Сегодня в рамках специальной военной операции мы все трудимся ради одного — ради великой победы. Именно поэтому я сегодня внёс инициативу об учреждении новой награды, очень важной награды — за доблестный труд в период СВО", — отметил Чернышов.