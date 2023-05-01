Получившая звание Героя Труда педагог из Подмосковья дала совет молодёжи

Преподаватель гимназии № 1 в подмосковном Волоколамске Татьяна Бабурова, которой президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя Труда, заявила, что привыкла работать честно. В беседе с Лайфом она также поделилась эмоциями от того, что её заслуги так высоко отметили.

"Я благодарна всем, кто принял участие или, по-хорошему, приложил руку к тому, чтобы эта награда состоялась. Без всякой ложной скромности скажу, что мне не стыдно за награду! Я привыкла жить и работать честно!", — подчеркнула Татьяна Бабурова.

Общий педагогический стаж Героя Труда — 62 года. Татьяна Бабурова также является руководителем школьного музея. 80-летний преподаватель рассказала, какой совет дала бы молодым россиянам.

"Совет очень простой: если чувствуете себя россиянином, следовательно, вы работаете на страну, но не в абстрактном понимании, а ради людей, с которыми свела вас судьба в работе, учёбе, жизни!", — отметила Бабурова.

За 42 года работы учителем русского языка и литературы она выпустила несколько сотен учащихся. Татьяной Бабуровой подготовлены 17 золотых и 16 серебряных медалистов. Педагог имеет множество наград. В частности, указом президента РФ от 23 сентября 2004 года она удостоена медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.