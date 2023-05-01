КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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1 мая, 09:24

Путин поздравил россиян с Праздником Весны и Труда

Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей страны и Федерацию независимых профсоюзов РФ с Праздником Весны и Труда. Его телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Первомай в нашей стране имеет давнюю и богатую традицию, в основе которой любовь к созидательному труду, уважение к профессиональным свершениям специалистов и достижениям коллективов", — сказано в сообщении.

Путин указал, что сегодня слова признательности звучат в адрес всех, кто вносит личный вклад в развитие государства и общества — в укрепление экономики, промышленности, а также социальной сферы.

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Он отдельно отметил особую роль, которую в этом вопросе выполняет Федерация независимых профсоюзов России. По словам президента, организация участвует в совершенствовании трудового законодательства и механизмов социального партнёрства.

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Ранее Лайф рассказывал о том, что президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда пяти гражданам.

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kremlin.ru

Илья Суриков
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