Путин поздравил россиян с Праздником Весны и Труда

Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей страны и Федерацию независимых профсоюзов РФ с Праздником Весны и Труда. Его телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Первомай в нашей стране имеет давнюю и богатую традицию, в основе которой любовь к созидательному труду, уважение к профессиональным свершениям специалистов и достижениям коллективов", — сказано в сообщении.

Путин указал, что сегодня слова признательности звучат в адрес всех, кто вносит личный вклад в развитие государства и общества — в укрепление экономики, промышленности, а также социальной сферы.

Он отдельно отметил особую роль, которую в этом вопросе выполняет Федерация независимых профсоюзов России. По словам президента, организация участвует в совершенствовании трудового законодательства и механизмов социального партнёрства.