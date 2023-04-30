КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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30 апреля, 12:00

Анонсировано новое совещание Путина с правительством

Путин на следующей неделе проведёт совещания с Совбезом и с Правительством

Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе встретится с членами кабмина и проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ. Об этом сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1", видеофрагмент которой опубликовал в своём телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее анонсировал, что на следующей встрече Путина с Правительством России, в частности, будет обсуждаться восстановление жилья и других объектов в посёлке Сосьва в Свердловской области, который серьёзно пострадал от крупного пожара.

Песков объяснил, зачем Путин вчера поздно вечером приезжал в Кремль

Песков объяснил, зачем Путин вчера поздно вечером приезжал в Кремль

Ранее сообщалось, что у президента России Владимира Путина не запланирована рабочая программа на 1 Мая. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

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ТАСС / РА / The Kremlin Moscow

Иван Косицын
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