Анонсировано новое совещание Путина с правительством

Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе встретится с членами кабмина и проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ. Об этом сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1", видеофрагмент которой опубликовал в своём телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее анонсировал, что на следующей встрече Путина с Правительством России, в частности, будет обсуждаться восстановление жилья и других объектов в посёлке Сосьва в Свердловской области, который серьёзно пострадал от крупного пожара.