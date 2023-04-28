КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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28 апреля, 10:11

Кремль раскрыл график Путина на Первомай

Песков: У Путина не запланирована рабочая программа на Первомай

У президента России Владимира Путина не запланирована рабочая программа на 1 Мая. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"На Первомай — нет, а потом рабочая неделя, там много всего", — сказал представитель Кремля на брифинге.

Песков подтвердил, что бойцы СВО примут участие в Параде Победы

Песков подтвердил, что бойцы СВО примут участие в Параде Победы

Ранее Песков объяснил, зачем Путин поздно вечером 26 апреля приезжал в Кремль. Пресс-секретарь главы государства отметил, что это связано с особенностями рабочего графика президента.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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