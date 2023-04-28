Кремль раскрыл график Путина на Первомай
Песков: У Путина не запланирована рабочая программа на Первомай
У президента России Владимира Путина не запланирована рабочая программа на 1 Мая. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"На Первомай — нет, а потом рабочая неделя, там много всего", — сказал представитель Кремля на брифинге.
Ранее Песков объяснил, зачем Путин поздно вечером 26 апреля приезжал в Кремль. Пресс-секретарь главы государства отметил, что это связано с особенностями рабочего графика президента.
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