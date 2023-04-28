Кремль раскрыл график Путина на Первомай

У президента России Владимира Путина не запланирована рабочая программа на 1 Мая. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"На Первомай — нет, а потом рабочая неделя, там много всего", — сказал представитель Кремля на брифинге.