КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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27 апреля, 09:33

Песков объяснил, зачем Путин вчера поздно вечером приезжал в Кремль

Песков: Поздний приезд Путина в Кремль связан с особенностями рабочего графика

Президент РФ Владимир Путин действительно поздно вечером 26 апреля приехал в Кремль, это связано с особенностями рабочего графика главы государства. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Действительно, Путин приехал в Кремль. У Путина есть квартира в Кремле, где он достаточно часто ночует. Он работал вчера в Огарёве (подмосковная резиденция в Ново-Огарёве. — Прим. Лайфа) и, закончив все дела в Огарёве, потому что сегодня достаточно рано начал проводить встречи в Кремле, приехал в Кремль", объяснил Песков.

Он добавил, что такое бывает часто.

Песков проговорился о встрече Путина и Лукашенко в квартире в Кремле

Песков проговорился о встрече Путина и Лукашенко в квартире в Кремле

Напомним, о квартире Владимира Путина в Кремле стало известно после его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Москве. Тогда российский президент сам рассказал, что долго общался с коллегой в этой квартире, лидеры пили чай и спокойно говорили. Как уточнил Дмитрий Песков, после начала военной спецоперации президент стал чаще использовать квартиру в Кремле.

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ТАСС / Гавриил Григоров

Александр Юнашев
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