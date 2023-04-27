Песков объяснил, зачем Путин вчера поздно вечером приезжал в Кремль
Песков: Поздний приезд Путина в Кремль связан с особенностями рабочего графика
Президент РФ Владимир Путин действительно поздно вечером 26 апреля приехал в Кремль, это связано с особенностями рабочего графика главы государства. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Действительно, Путин приехал в Кремль. У Путина есть квартира в Кремле, где он достаточно часто ночует. Он работал вчера в Огарёве (подмосковная резиденция в Ново-Огарёве. — Прим. Лайфа) и, закончив все дела в Огарёве, потому что сегодня достаточно рано начал проводить встречи в Кремле, приехал в Кремль", — объяснил Песков.
Он добавил, что такое бывает часто.
Напомним, о квартире Владимира Путина в Кремле стало известно после его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Москве. Тогда российский президент сам рассказал, что долго общался с коллегой в этой квартире, лидеры пили чай и спокойно говорили. Как уточнил Дмитрий Песков, после начала военной спецоперации президент стал чаще использовать квартиру в Кремле.
ТАСС / Гавриил Григоров