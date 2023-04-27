Песков объяснил, зачем Путин вчера поздно вечером приезжал в Кремль

Президент РФ Владимир Путин действительно поздно вечером 26 апреля приехал в Кремль, это связано с особенностями рабочего графика главы государства. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Действительно, Путин приехал в Кремль. У Путина есть квартира в Кремле, где он достаточно часто ночует. Он работал вчера в Огарёве (подмосковная резиденция в Ново-Огарёве. — Прим. Лайфа) и, закончив все дела в Огарёве, потому что сегодня достаточно рано начал проводить встречи в Кремле, приехал в Кремль", — объяснил Песков.