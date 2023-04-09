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9 апреля, 09:40

Песков проговорился о встрече Путина и Лукашенко в квартире в Кремле

Песков рассказал о переговорах Путина и Лукашенко в квартире президента в Кремле

<p>Переговоры президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Фото © kremlin</p>

Переговоры президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Фото © kremlin

Переговоры президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко на этой неделе, в частности, прошли в служебной квартире российского лидера в Кремле. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос.

"И в этот раз, насколько мне известно, приглашал. Не знаю только, можно об этом говорить или нет, но уже сказал", — с улыбкой заметил Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1". Фрагмент эфира выложил в своём телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

"Фундаментальные переговоры": Лукашенко раскрыл подробности беседы с Путиным

"Фундаментальные переговоры": Лукашенко раскрыл подробности беседы с Путиным

Напомним, Путин и Лукашенко 5 апреля провели переговоры в Кремле тет-а-тет, они проговорили до поздней ночи. 6 апреля в Москве состоялось заседание Высшего госсовета Союзного государства с участием президентов России и Белоруссии.

Андрей Бражников
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