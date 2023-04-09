Песков проговорился о встрече Путина и Лукашенко в квартире в Кремле

Переговоры президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко на этой неделе, в частности, прошли в служебной квартире российского лидера в Кремле. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос.

"И в этот раз, насколько мне известно, приглашал. Не знаю только, можно об этом говорить или нет, но уже сказал", — с улыбкой заметил Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1". Фрагмент эфира выложил в своём телеграм-канале журналист Павел Зарубин.