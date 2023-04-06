Путин и Лукашенко проговорили до поздней ночи

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал вчерашнюю встречу Владимира Путина и Александра Лукашенко продолжительной и содержательной. По его словам, переговоры продлились до поздней ночи.

"Накануне состоялось весьма и весьма продолжительное и содержательное общение двух президентов. Оно затянулось далеко за полночь", — проинформировал представитель Кремля.

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Пресс-служба Кремля анонсировала, что Путин и Лукашенко обсудят актуальную двустороннюю и международную проблематику, а также обменяются мнениями по вопросам обеспечения безопасности. Не исключалось, что главы государств могут обговорить мирные инициативы по Украине, о которых ранее упоминал белорусский лидер.