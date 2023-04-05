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5 апреля, 18:01

"Надо отрабатывать": Путин и Лукашенко пошутили про свои зарплаты

Путин и Лукашенко начали с шутки про зарплату свою встречу в Москве

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко начали свою встречу в Москве с шутки про зарплату. После дружеских объятий и рукопожатия высокопоставленный гость столицы с иронией упрекнул подчинённых Путина в том, что российский лидер "уставший".

Шутка Путина и Лукашенко про зарплату. Видео © LIFE

"Уставший президент! Куда вы смотрите?", воскликнул Лукашенко.

На это Путин ответил, что всё нормально и ему нужно работать, так как "в конце месяца в кассу за зарплатой".

"Надо отрабатывать зарплату", добавил президент, после чего собеседники перешли к повестке встречи.

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Напомним, Александр Лукашенко прилетел в Россию сегодня. Лидеры двух стран обсудят двустороннюю и международную проблематику, а также обменяются мнениями по вопросам обеспечения безопасности. Ещё одной темой разговора могут стать мирные инициативы гостя по Украине, о которых он ранее упоминал.

Обложка ©

ТАСС / Метцель Михаил

Матвей Константинов
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