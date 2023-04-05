"Надо отрабатывать": Путин и Лукашенко пошутили про свои зарплаты
Путин и Лукашенко начали с шутки про зарплату свою встречу в Москве
Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко начали свою встречу в Москве с шутки про зарплату. После дружеских объятий и рукопожатия высокопоставленный гость столицы с иронией упрекнул подчинённых Путина в том, что российский лидер "уставший".
Шутка Путина и Лукашенко про зарплату. Видео © LIFE
"Уставший президент! Куда вы смотрите?", — воскликнул Лукашенко.
На это Путин ответил, что всё нормально и ему нужно работать, так как "в конце месяца в кассу за зарплатой".
"Надо отрабатывать зарплату", — добавил президент, после чего собеседники перешли к повестке встречи.
Напомним, Александр Лукашенко прилетел в Россию сегодня. Лидеры двух стран обсудят двустороннюю и международную проблематику, а также обменяются мнениями по вопросам обеспечения безопасности. Ещё одной темой разговора могут стать мирные инициативы гостя по Украине, о которых он ранее упоминал.
ТАСС / Метцель Михаил