Лукашенко убеждён, что Россия и Белоруссия "не рухнут" под давлением Запада

Россия и Белоруссия выдержат давление со стороны Запада и не рухнут. Уверенность в этом выразил белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле.

"Мы всё это преодолеем. И тот, кто надеется, или предлагал нам, или прогнозировал, что мы рухнем, — ничего мы не рухнули. Да, будет непросто, но когда было просто? Мы выдержим всё", — сказал он.