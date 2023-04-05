Лукашенко убеждён, что Россия и Белоруссия "не рухнут" под давлением Запада
Россия и Белоруссия выдержат давление со стороны Запада и не рухнут. Уверенность в этом выразил белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле.
"Мы всё это преодолеем. И тот, кто надеется, или предлагал нам, или прогнозировал, что мы рухнем, — ничего мы не рухнули. Да, будет непросто, но когда было просто? Мы выдержим всё", — сказал он.
Ранее Лайф писал, что Путин и Лукашенко обсудят актуальную двустороннюю и международную проблематику, а также обменяются мнениями по вопросам обеспечения безопасности. Не исключено, что главы государств могут обсудить мирные инициативы по Украине, о которых ранее упоминал белорусский лидер.
LIFE/ Павел Баранов