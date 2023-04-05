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5 апреля, 17:20

Лукашенко убеждён, что Россия и Белоруссия "не рухнут" под давлением Запада

Россия и Белоруссия выдержат давление со стороны Запада и не рухнут. Уверенность в этом выразил белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле.

"Мы всё это преодолеем. И тот, кто надеется, или предлагал нам, или прогнозировал, что мы рухнем, — ничего мы не рухнули. Да, будет непросто, но когда было просто? Мы выдержим всё", — сказал он.

Ранее Лайф писал, что Путин и Лукашенко обсудят актуальную двустороннюю и международную проблематику, а также обменяются мнениями по вопросам обеспечения безопасности. Не исключено, что главы государств могут обсудить мирные инициативы по Украине, о которых ранее упоминал белорусский лидер.

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LIFE/ Павел Баранов

Марина Калегина
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