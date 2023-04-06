"Фундаментальные переговоры": Лукашенко раскрыл подробности беседы с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл с президентом РФ Владимиром Путиным переговоры по вопросам обороны. Об этом он рассказал на заседании Высшего госсовета Союзного государства.

По словам белорусского лидера, эти переговоры имели фундаментальный характер, на них обсуждались закрытые вопросы.

"Мы с Владимиром Владимировичем провели вчера фундаментальные переговоры. Мы обсудили вопросы закрытого характера. Больше внимания уделили вопросам безопасности, вопросам развития военно-промышленного комплекса и вопросам обороны", — отметил он.