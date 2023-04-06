"Фундаментальные переговоры": Лукашенко раскрыл подробности беседы с Путиным
Лукашенко заявил, что провёл с Путиным переговоры по вопросам обороны
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл с президентом РФ Владимиром Путиным переговоры по вопросам обороны. Об этом он рассказал на заседании Высшего госсовета Союзного государства.
По словам белорусского лидера, эти переговоры имели фундаментальный характер, на них обсуждались закрытые вопросы.
"Мы с Владимиром Владимировичем провели вчера фундаментальные переговоры. Мы обсудили вопросы закрытого характера. Больше внимания уделили вопросам безопасности, вопросам развития военно-промышленного комплекса и вопросам обороны", — отметил он.
Ранее Лайф писал о том, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал встречу Владимира Путина и Александра Лукашенко 5 апреля продолжительной и содержательной. Он указал, что переговоры шли до поздней ночи.
ТАСС / Михаил Метцель