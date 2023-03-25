Песков ответил на вопрос о квартире Путина в Кремле
Песков: Путин с начала СВО чаще использует квартиру в Кремле
Президент РФ Владимир Путин после начала военной спецоперации стал чаще использовать квартиру в Кремле. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Очень часто с началом СВО", — ответил он ТАСС на вопрос, как Путин использует эту служебную квартиру.
Песков уточнил, что президент использует квартиру в Кремле "по мере загруженности рабочего графика".
Напомним, ранее сегодня президент России рассказал, что они с председателем КНР Си Цзиньпином в первый день визита китайского лидера в Москву проводили переговоры в квартире Путина в Кремле. Там они пили чай и обсуждали ситуацию в мире.