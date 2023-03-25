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25 марта, 20:11

Песков ответил на вопрос о квартире Путина в Кремле

Песков: Путин с начала СВО чаще использует квартиру в Кремле

Президент РФ Владимир Путин после начала военной спецоперации стал чаще использовать квартиру в Кремле. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Очень часто с началом СВО", — ответил он ТАСС на вопрос, как Путин использует эту служебную квартиру.

Песков уточнил, что президент использует квартиру в Кремле "по мере загруженности рабочего графика".

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Напомним, ранее сегодня президент России рассказал, что они с председателем КНР Си Цзиньпином в первый день визита китайского лидера в Москву проводили переговоры в квартире Путина в Кремле. Там они пили чай и обсуждали ситуацию в мире.

Андрей Григорьев
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