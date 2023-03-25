Песков ответил на вопрос о квартире Путина в Кремле

Президент РФ Владимир Путин после начала военной спецоперации стал чаще использовать квартиру в Кремле. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Очень часто с началом СВО", — ответил он ТАСС на вопрос, как Путин использует эту служебную квартиру.

Песков уточнил, что президент использует квартиру в Кремле "по мере загруженности рабочего графика".