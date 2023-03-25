Путин рассказал о своей квартире в Кремле, где пил чай с Си Цзиньпином

Президент РФ Владимир Путин рассказал, почему так долго общался с председателем КНР Си Цзиньпином в первый день его визита в Москву. Оказалось, что у главы государства есть квартира в Кремле, где он проводит много времени. Там лидеры и провели несколько часов, пили чай и спокойно говорили.