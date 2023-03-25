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25 марта, 17:29

Путин рассказал о своей квартире в Кремле, где пил чай с Си Цзиньпином

Президент РФ Владимир Путин рассказал, почему так долго общался с председателем КНР Си Цзиньпином в первый день его визита в Москву. Оказалось, что у главы государства есть квартира в Кремле, где он проводит много времени. Там лидеры и провели несколько часов, пили чай и спокойно говорили.

"У меня здесь есть квартира, в которой я последнее время много провожу времени, ночую. Мы (с Си Цзиньпином. — Прим. Лайфа) перебрались туда и, попивая чай, поговорили обо всём не спеша", рассказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Президент добавил, что лидер КНР — интересный собеседник, он глубоко погружён в темы, которые поднимались в ходе переговоров.

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Напомним, 20 марта председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Россию для встречи с Путиным. В первый день состоялись их неформальные переговоры, продолжавшиеся четыре с половиной часа, а 21 мартаофициальная часть визита. Путин отметил, что встреча прошла в тёплой, товарищеской, конструктивной атмосфере, а его китайский коллега подчеркнул, что рассчитывает на поддержание тесных контактов в будущем.

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LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев
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