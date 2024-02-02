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2 февраля, 08:02

Коллектив тульского НПО "Сплав" стал первым обладателем ордена "За доблестный труд"

Путин наградил орденом "За доблестный труд" коллектив тульского НПО "Сплав"

Президент России Владимир Путин наградил работников тульского научно-производственного объединения "Сплав" орденом "За доблестный труд". Об этом сообщается на портале правовой информации.

"Наградить орденом "За доблестный труд" коллектив акционерного общества "Научно-производственное объединение "Сплав" имени А.Н. Ганичева", Тульская область", — говорится в указе. В нём дополняется, что НПО получило орден за выдающиеся заслуги в укреплении и развитии научного и оборонного потенциала страны.

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Ранее Лайф писал, что орден "За доблестный труд" был учреждён Путиным накануне, 1 февраля. Согласно указу президента, орденом будут награждать за заслуги в трудовой деятельности, а также за заслуги в области госстроительства и научно-технологического развития России.

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ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Ян Поланин
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